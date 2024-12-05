Однако позиция Вашингтона после инаугурации Дональда Трампа может постепенно меняться. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью hromadske, передает 24 Канал.

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Что будет с Украиной

Как считает Бен Ходжес, в окружении новоизбранного американского лидера есть люди, которые поддерживают вышеупомянутую позицию относительно прекращения огня в Украине путем ряда уступок Москве и выступают за реализацию конкретно такого сценария. Впрочем, Трамп и его команда уже понемногу меняют свои взгляды.

Я думаю, что после своей инаугурации президент скорректирует позицию в отношении Украины, которую он и его окружение озвучивали во время предвыборной кампании. К примеру, я не слышал, чтобы будущий вице-президент Джеймс Вэнс делал антиукраинские заявления после выборов,

– отмечает бывший командующий.

По его словам, новый советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Майк Волц в основном поддерживает Украину. Кроме него, кандидат на должность государственного секретаря США также имеет проукраинскую позицию, речь идет об американском сенаторе Марко Рубио.

Напомним, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон также уверял, что на самом деле большинство людей, которые собираются занимать ключевые должности в США после начала президентского срока Дональда Трампа, оптимистично настроены в отношении поддержки Украины.