То, что действительно нужно миру, – Украина предложила создать U-24

Президент Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" создать действенную систему гарантий безопасности для Украины и региона, способную остановить любого агрессора за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к участникам срочного саммита "Группы семи".

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Я верю, мы сможем сделать вашу Группу семи не просто Большой семеркой, а Большой семеркой миротворцев,

– отметил Зеленский.

И объяснил, что для этого нужно:

первое – еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии. Пока она не остановится и не вернет Украине мир.

второе – принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины.

Реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа. Мы предложили создать такое объединение U-24. Это то, что действительно нужно миру,

– подчеркнул Зеленский.

Мир нуждается в новых альянсах

Зеленский отметил, что такое объединение должно было бы помочь не только останавлявать войну или боевые действия, которые уже начались, но и оказывать помощь государствам, которые страдают от стихийного бедствия, которым нужна поддержка во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами.

Мир нуждается в новых действенных альянсах, новых эффективных гарантиях,

– добавил Зеленский.

Он также призвал страны Группы семи принять участие в проекте восстановления Украины после войны.

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