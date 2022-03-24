То, что действительно нужно миру, – Украина предложила создать U-24
Президент Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" создать действенную систему гарантий безопасности для Украины и региона, способную остановить любого агрессора за 24 часа.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к участникам срочного саммита "Группы семи".
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Я верю, мы сможем сделать вашу Группу семи не просто Большой семеркой, а Большой семеркой миротворцев,
– отметил Зеленский.
И объяснил, что для этого нужно:
- первое – еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии. Пока она не остановится и не вернет Украине мир.
- второе – принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины.
Реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа. Мы предложили создать такое объединение U-24. Это то, что действительно нужно миру,
– подчеркнул Зеленский.
Мир нуждается в новых альянсах
Зеленский отметил, что такое объединение должно было бы помочь не только останавлявать войну или боевые действия, которые уже начались, но и оказывать помощь государствам, которые страдают от стихийного бедствия, которым нужна поддержка во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами.
Мир нуждается в новых действенных альянсах, новых эффективных гарантиях,
– добавил Зеленский.
Он также призвал страны Группы семи принять участие в проекте восстановления Украины после войны.
Обращение Зеленского к G7 – смотреть видео