За два года Метинвест Ахметова вложил 23 млрд в модернизацию предприятий Украины, Мироненко

Метинвест в течение 2022 –2023 годов инвестировал 23 миллиардов гривен в модернизацию металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь", а также зеленую трансформацию предприятий.

Об этом рассказал операционный директор компании Александр Мироненко. По его словам, приоритетными направлениями для инвестиций компании в 2024 – 2025 годах будут сотрудники, оборудование и помощь ВСУ.

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Директор Метинвест назвал приоритеты компании

У нас есть три ключевых приоритета. Первый – это наши коллективы. Второй – это оборудование и производственные площадки. И третье – это поддержка Вооруженных сил. Особенно в тех городах, где размещены наши предприятия. Это Запорожье и Покровск, расположенный в 40 километрах от линии фронта. И мы обязательно должны поддерживать подразделения, которые защищают эти города,

– сказал Александр Мироненко.

Операционный директор Метинвеста отметил, что в 2024 году в оборудование и рабочие площадки планируется вложить 320 миллионов долларов капитальных и около 350 миллионов долларов операционных инвестиций.

Также с начала войны, по словам Мироненко, на гуманитарную и военную поддержку Украины компания уже потратила более 6 миллиардов гривен. А сейчас Метинвест ежемесячно направляет около 200 миллионов гривен на возведение фортификаций и поддержание бригад – от Днепра до Донецка, и планирует зеленую трансформацию предприятий в Украине.

Мы имеем четкую стратегию развития наших украинских и зарубежных предприятий. Сейчас очень трудно уговорить банки на финансирование каких-то проектов в Украине. Полный переход украинских предприятий на зеленую металлургию в течение 10 лет после завершения войны мы оцениваем в около 9 миллиардов долларов,

– сказал СОО Метинвеста.

Он добавил, что самостоятельно компания не сможет реализовать такой проект и требует привлечения внешнего финансирования. Поскольку сейчас такая опция невозможна, Метинвест рассматривает совместный с компанией Danieli проект по строительству металлургического завода в Италии.

От реализации такого проекта украинская экономика только выиграет. Ведь мы будем производить энергоэффективную зеленую сталь с очень низкой себестоимостью, потому что имеем собственный ресурс – железную руду в Кривом Роге. И с этой точки зрения мы считаем, что украинско-итальянское совместное производство будет намного эффективнее расположенного только в Европе, и сможет достойно конкурировать с европейскими производителями,

– пояснил Мироненко.

Значительную часть инвестиций составляет помощь ВСУ, ведь компания не только закупает оборудование и технику за рубежом, но и создает собственные разработки.

"Две собственные разработки, которые мы уже кодифицировали и сертифицировали в Минобороны и сейчас будем выходить на официальные поставки. Это укрытия из волнистой стали и противоминные тралы, которые устанавливаются на танки", – сказал он.

Как известно, ранее группу Метинвест СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания уплатила более 3,2 миллиарда гривен единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 миллиардов 614 миллионов 981 тысячу гривен.