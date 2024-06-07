Про це розповів операційний директор компанії Олександр Мироненко. За його словами, пріоритетними напрямами для інвестицій компанії у 2024 – 2025 роках будуть співробітники, обладнання та допомога ЗСУ.

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Директор Метінвест назвав пріоритети компанії

Ми маємо три ключові пріоритети. Перший – це наші колективи. Другий – це обладнання та виробничі майданчики. І третє – це підтримка Збройних сил. Особливо в тих містах, де розміщені наші підприємства. Це Запоріжжя та Покровськ, розташований за 40 кілометрів від лінії фронту. І ми обов'язково маємо підтримувати підрозділи, які боронять ці міста,

– сказав Олександр Мироненко.

Операційний директор Метінвесту зазначив, що у 2024 році в обладнання та робочі майданчики планується вкласти 320 мільйонів доларів капітальних та близько 350 мільйонів доларів операційних інвестицій.

Також від початку війни, за словами Мироненка, на гуманітарну та військову підтримку України компанія вже витратила понад 6 мільярдів гривень. А зараз Метінвест щомісяця спрямовує близько 200 мільйонів гривень на зведення фортифікацій і підтримання бригад – від Дніпра до Донецька, і планує зелену трансформацію підприємств в Україні.

Ми маємо чітку стратегію розвитку наших українських і закордонних підприємств. Наразі дуже важко вмовити банки на фінансування якихось проєктів в Україні. Повний перехід українських підприємств на зелену металургію протягом 10 років після завершення війни ми оцінюємо в близько 9 мільярдів доларів,

– сказав СОО Метінвесту.

Він додав, що самотужки компанія не зможе реалізувати такий проєкт і потребує залучення зовнішнього фінансування. Оскільки наразі така опція неможлива, Метінвест розглядає спільний із компанією Danieli проєкт із будівництва металургійного заводу в Італії.

Від реалізації такого проєкту українська економіка лише виграє. Адже ми вироблятимемо енергоефективну зелену сталь з дуже низькою собівартістю, бо маємо власний ресурс – залізну руду в Кривому Розі. І з цього погляду ми вважаємо, що українсько-італійське спільне виробництво буде набагато ефективнішим проти розташованого тільки в Європі, й зможе гідно конкурувати з європейськими виробниками,

– пояснив Мироненко.

Значну частину інвестицій складає допомога ЗСУ, адже компанія не тільки закуповує обладнання та техніку за кордоном, а й створює власні розробки.

"Дві власні розробки, які ми вже кодифікували й сертифікували в Міноборони й зараз будемо виходити на офіційне постачання. Це укриття з хвилястої сталі та протимінні трали, які встановлюються на танки", – сказав він.

Як відомо, раніше групу Метінвест ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 мільярда гривень єдиного соцвнеску, що свідчить про високу "білу" зарплату співробітників. Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 мільярдів 614 мільйонів 981 тисячу гривень.