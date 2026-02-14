Выступления перед мировыми лидерами и СМИ: с кем встретится Зеленский в Мюнхене
- Владимир Зеленский принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
- Встреча со Стармером отменили.
В Мюнхене проходит очередной день конференции по безопасности. Владимир Зеленский примет участие во многих мероприятиях этого дня.
Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Несколько встреч отменили.
С кем встретится Зеленский в Мюнхене 14 февраля?
В течение дня будут встречи и выступления.
Примерное расписание такое:
- встреча президента с сенаторами Конгресса США;
- встреча Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте;
- участие Зеленского в специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности;
- выступление Зеленского и дискуссионная панель с участием президента Украины, генсека НАТО, президента Европейского Парламента Роберты Метсолы и Председателя Комитета Сената США по вооруженным силам сенатора Роджера Уикера;
- встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым;
- встреча президента Украины с руководителями международных инвестиционных компаний;
- пресс-конференция Зеленского;
- встреча Зеленского с Рубио.
Владимир Зеленский в Мюнхене: смотрите видео
Наконец гарант примет участие в церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста. Как известно, в этом году ее вручат не какой-то конкретной персоне, а всем украинцам – "Смелому украинскому народу".
Также планировалась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и катарскими чиновниками, но их отменили.
В Германии появился Украинский дом
Важно, что во время Мюнхенской конференции по безопасности впервые открыли Украинский дом, который будет работать до 14 февраля. Его организовали Фонд Виктора Пинчука, Офис Президента Украины и Ассоциация оборонной промышленности Украины.