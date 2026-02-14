Выступления перед мировыми лидерами и СМИ: с кем встретится Зеленский в Мюнхене

В Мюнхене проходит очередной день конференции по безопасности. Владимир Зеленский примет участие во многих мероприятиях этого дня.

Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Несколько встреч отменили.

С кем встретится Зеленский в Мюнхене 14 февраля?

В течение дня будут встречи и выступления.

Примерное расписание такое:

встреча президента с сенаторами Конгресса США;

встреча Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте;

участие Зеленского в специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности;

выступление Зеленского и дискуссионная панель с участием президента Украины, генсека НАТО, президента Европейского Парламента Роберты Метсолы и Председателя Комитета Сената США по вооруженным силам сенатора Роджера Уикера;

встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым;

встреча президента Украины с руководителями международных инвестиционных компаний;

пресс-конференция Зеленского;

встреча Зеленского с Рубио.

Наконец гарант примет участие в церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста. Как известно, в этом году ее вручат не какой-то конкретной персоне, а всем украинцам – "Смелому украинскому народу".

Также планировалась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и катарскими чиновниками, но их отменили.

В Германии появился Украинский дом

Важно, что во время Мюнхенской конференции по безопасности впервые открыли Украинский дом, который будет работать до 14 февраля. Его организовали Фонд Виктора Пинчука, Офис Президента Украины и Ассоциация оборонной промышленности Украины.