Что делал Путин, когда стартовали ракеты по Львовщине

А я знаю, что Путин делал вчера (1 июня – 24 канал). Он смотрел футбол. Потому что одновременно с матчем Украина – Шотландия на Львовщину стартовали крылатые ракеты.

А у этого больного деда есть какой-то пунктик. Когда его что-то бесит, когда он завидует Украине, когда Украина его выбешивает, то он стреляет по Львову.

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Путин завидует Украине

Украина отправила ко дну российский корабль. Ракеты летят во Львов. Украина выиграла Евровидение. Сразу ракеты летят во Львов.

Украина играет матч в футбол на отбор в Чемпионат мира, откуда россиян выбросили с позором, ракеты летят на Львов. Без какого-либо повода он предпочитает по Львову не стрелять. То ли экономит ракеты. То ли бережет для особого случая. Но как только его триггерит один из его множества комплексов, то оно начинает командовать пулять по Львову.

Трудно сказать, что в голове у этого человека. Такое впечатление, что когда Путин был маленьким, ему во Львове не продали мороженое. Или избили на Площади рынок. Или у него был похотливый дядя, который показал ему причинное место во львовском парке. Кто знает. Но у него точно есть что-то личное ко Львову, так же, как у него есть личные проблемы с Украиной.

У Путина есть комплексы и он завидует Украине / Фото Getty Images

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Путин понимает, что Россия – в изоляции

Как мачо, которому не дает женщина его мечты. И он пробует ее вынудить. Но женщина говорит нет. И больно бьет по яйцам. А некоторые агенты Путина говорят "ну чего ты сопротивляешься, чего нарываешься на изнасилование, просто дай ему то, что ему нужно". Больной старый мачо.

И да. Даже Советский союз играл на чемпионатах мира и Европы по футболу. И иногда неплохо играл. Ну потому что там было полно украинских футболистов.

А теперь они могут играть только в чемпионате лиги зла со сборными командами из Южной Осетии, псевдореспублик Донбасса, Абхазии и Северной Кореи. Даже уважающие себя сепаратисты из Каталонии не станут с ними на один зеленый газон. Такое вот величие России. И Путин знает это. Он понимает. И он понимает, что все остальные тоже это понимают. И его это бесит. И ракеты летят по Львову.

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