В ТЦК объяснили, что работы, если есть бронирование, но получил повестку

Если лицо, которое имеет бронирование или отсрочку, получило повестку, оно обязано явиться в ТЦК. В случае неявки его могут привлечь к административной ответственности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника РТЦК и СП в городе Киеве ТЦК и СП майора Ларису Козак во время пресс-конференции Сухопутных войск Украины.

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Что делать, если есть бронирование, но получил повестку

Иногда возникает ситуация, когда повестка может поступить лицу с бронированием. Все из-за того, что сейчас повестки генерируются и направляются порталом Укрпочта через реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестки поступают без определения наличия отсрочки или бронирования. Наличие отсрочки или наличие бронирования не освобождает военнообязанного гражданина от обязанности прибыть в ТЦК и СП,

– отметила Козак.

Кроме того, она отметила, что необходимо явиться в военкомат в определенное в повестке время. Игнорирование повестки может стать основанием для привлечения к административной ответственности.