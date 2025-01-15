Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю начальника РТЦК та СП у місті Києві ТЦК та СП майора Ларису Козак під час пресконференції Сухопутних військ України.

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Що робити, якщо є бронювання, але отримав повістку

Інколи виникає ситуація, коли повістка може надійти особі із бронюванням. Усе через те, що зараз повістки генеруються і надсилаються порталом Укрпошта через реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Повістки надходять без визначення наявності відстрочки або бронювання. Наявність відстрочки або наявність бронювання не звільняє військовозобовʼязаного громадянина від обов'язку прибути до ТЦК та СП,

– зазначила Козак.

Крім того, вона наголосила, що необхідно з’явитися до військкомату у визначений у повістці час. Ігнорування повістки може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.