Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов.

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Что известно о розыске ТЦК и как он происходит

Так, розыск проводится для составления протокола об административном правонарушении и наложения штрафа. Лиц могут привлечь к ответственности в случаях, если они:

не состоят на воинском учете по месту регистрации;

не стоят на учете на предприятии или месте учебы;

игнорируют повестку, врученную лично, по почте или через работодателя;

отказываются от прохождения ВВК;

не уточнили военно-учетные данные;

уклоняются от постановки на воинский учет;

уклоняются от мобилизации.

В случае выявления нарушения ТЦК обращается в полицию для административного задержания лица и доставляют его в районный ТЦК. Там составляют протокол о нарушении и накладывают штраф. Если у человека отсутствуют основания для отсрочки, то нарушителя могут направить на ВВК, после чего призвать на военную службу.

Важно, что военнообязанные, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы предприятиями, а мужчинам, которые находятся за рубежом, отказывают в оформлении паспортов. Розыск прекращается только после вынесения постановления об административной ответственности и при условии личного присутствия военнообязанного, из-за того, что законодательство не предусматривает дистанционного решения этого вопроса.