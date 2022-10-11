Сохранить важные номера и купить радиоприемник

Город не только остался без света и воды, но и без мобильной связи – львовяне некоторое время не имели доступа в интернет и не могли связаться с близкими с помощью телефонов. Угроза ударов по критической инфраструктуре сохраняется, поэтому во Львовской ОВА дали советы на случай повторных проблем со связью.

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Глава администрации Максим Козицкий объяснил, что нужно делать, если во Львовской области снова временно исчезнет связь. Эти советы будут полезны и жителям других регионов Украины.

Прежде всего необходимо запомнить или сохранить номера экстерных и аварийных служб:

101 – пожарная охрана,

102 – полиция,

103 – скорая помощь,

104 – аварийная служба газа,

112/032 259 60 31 – Горячая линия Львовской области.

Чтобы не пропустить важную информацию, стоит купить радиоприемник на батарейках, а еще лучше – на аккумуляторах, потому что он будет работать дольше. Идеальным вариантом будет, если аккумуляторы будут заряжаться от солнечного света.

Козицкий подчеркнул, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. С собой нужно взять "тревожный чемоданчик" с запасом воды и пищи, теплой одеждой и необходимыми лекарствами.

От чего зависит мобильная связь

Мэр Львова Андрей Садовый в эфире совместного марафона новостей рассказал, что мобильная связь напрямую зависит от электроснабжения. Когда оно исчезает, включаются дизель-генераторы, которые фактически имеют все компании-операторы. Однако остается вопрос ресурсов, то есть в течение какого времени эти генераторы могут обеспечивать доступ к мобильной сети.

Если атаки будут массированными, то ситуация может усугубляться тем, что мы можем на днях быть без качественной связи,

– подчеркнул Садовый.

Он отметил, что важно подготовить своих родных к тому, что в случае очередных атак связь может исчезнуть и позвонить друг другу не удастся. В такой ситуации главное – не паниковать, сохранять уверенность в Вооруженных Силах и победе Украины.

Россияне нанесли повторный удар по Львову

11 октября оккупанты повторили ракетные удары по критической инфраструктуре Львова. Взрывы раздались во время всеукраинской воздушной тревоги – около 12 часов.

В результате в городе снова возникли проблемы с поставкой электричества и воды.

Около 30% города временно без электроэнергии, а в Сиховском и Франковском районах есть перебои с водоснабжением. Садовый призвал львовян по возможности сделать небольшой запас воды.

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