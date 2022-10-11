Зберегти важливі номери і купити радіоприймач

Місто не лише залишилося без світла та води, а й без мобільного зв'язку – львів'яни певний час не мали доступу до інтернету і не могли зв'язатися з близькими за допомогою телефонів. Загроза ударів по критичній інфраструктурі зберігається, а тому у Львівській ОВА дали поради на випадок повторних проблем зі зв'язком.

Зверніть увагу У Львові відновили електрику та водопостачання: Садовий розповів про ситуацію і реакцію місцевих

Голова адміністрації Максим Козицький пояснив, що потрібно робити, якщо на Львівщині знову тимчасово зникне зв'язок. Ці поради будуть корисними і для мешканців інших регіонів України.

Насамперед необхідно запам'ятати або зберегти собі номери екстерних та аварійних служб:

101 – пожежна охорона,

102 – поліція,

103 – швидка допомога,

104 – аварійна служба газу,

112/ 032 259 60 31 – Гаряча лінія Львівської області.

Аби не пропустити важливу інформацію, варто купити радіоприймач на батарейках, а ще краще – на акумуляторах, бо він працюватиме довше. Ідеальним варіантом буде, якщо акумулятори заряджатимуться від сонячного світла.

Козицький наголосив, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Із собою потрібно взяти "тривожну валізку" з запасом води та їжі, теплим одягом і необхідними ліками.

Від чого залежить мобільний зв'язок

Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі спільного марафону новин розповів, що мобільний зв'язок напряму залежить від електропостачання. Коли воно зникає, вмикаються дизель-генератори, які мають фактично усі компанії-оператори. Однак залишається питання ресурсів, тобто протягом якого часу ці генератори зможуть забезпечувати доступ до мобільної мережі.

Якщо атаки будуть масовані, то ситуація може ускладнюватися тим, що ми можемо днями бути без якісного зв'язку,

– наголосив Садовий.

Він зауважив, що важливо підготувати своїх рідних до того, що у випадку чергових атак, зв'язок може зникнути і зателефонувати один одному не вдасться. У такій ситуації головне – не панікувати зберігати впевненість у Збройних Силах та перемозі України.

Росіяни завдали повторного удару по Львову

11 жовтня окупанти повторили ракетні удари по критичній інфраструктурі Львова. Вибухи пролунали під час всеукраїнської повітряної тривоги – близько 12 години.

Унаслідок цього у місті знову виникли проблеми з постачанням електрики та води.

Близько 30% міста тимчасово без електроенергії, а у Сихівському та Франківському районах є перебої з водопостачанням. Садовий закликав львів'ян за можливості зробити невеликий запас води.

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