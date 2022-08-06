Что делать, если мобилизовали с болезнями, мешающими военной службе
6 августа 2022 , 10:39Читати новину українською
Украинцам рассказали, что делать, если мобилизовали с болезнями, мешающими службе в рядах ВСУ. Это может произойти, если не провели тщательное медицинское освидетельствование или проигнорировали справки о болезнях.
Мобилизация в Украине объявлена до 23 августа. Эксперты прогнозируют, что она может продолжиться. Что делать, если мобилизовали в ряды ВСУ с болезнями, мешающими военной службе, в эфире телемарафона украинцам рассказал Никита Петровец, сообщает 24 канал.
Заметьте, можно ли мужчине уехать за границу, если он снят с военного учета.
Юрист регионального центра прав людей рекомендует такой план действий:
- военнослужащий должен подать рапорт об увольнении по состоянию здоровья вместе с документами, подтверждающими основание для увольнения;
- далее прямые руководители (в частности, руководитель отдельной части) направят военного на медицинское освидетельствование;
- впоследствии военно-врачебная комиссия должна осмотреть военного, а также – принять постановление в форме справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;
- если пока идет оформление увольнения, военный не может исполнять служебные обязанности, нужно оформить постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 30 календарных дней;
- выводы ВЛК необходимо направить в воинскую часть, там документы оформят и пришлют соответствующему должностному лицу;
- следующий этап – командир бригады должен издать приказ об увольнении, объявляет его начальник воинской части;
- далее военного отправляют в отставку;
- в течение 5 дней он должен прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Проблем с мобилизацией в Украине нет
- В ОК "Юг" рассказали, что в Украине нет проблем с мобилизацией. В то же время, если потребуется, могут мобилизовать еще 500 тысяч мужчин.
- Сейчас Украина нуждается в более тяжелом оружии. В ОК "Юг" призвали Запад активизироваться с поставками.
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