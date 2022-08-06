Мобілізація в Україні оголошена до 23 серпня. Експерти прогнозують, що вона може продовжитися. Що робити, якщо мобілізували до лав ЗСУ з хворобами, які заважають військовій службі, українцям в ефірі телемарафону розповів Микита Петровець, повідомляє 24 канал.

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Юрист регіонального центру прав людей рекомендує такий план дій:

  • військовослужбовець має подати рапорт про звільнення за станом здоров'я разом з документами, які підтверджують підставу для звільнення;
  • далі прямі керівники (зокрема, керівник окремої частини) направлять військового на медичний огляд;
  • згодом військова-лікарська комісія має оглянути військового, а також – ухвалити постанову у формі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я;
  • якщо доки триває оформлення звільнення, військовий не може виконувати службові обов'язки, потрібно оформити постанову про звільнення від виконання службових обов'язків на 30 календарних днів;
  • висновки ВЛК необхідно скерувати до військової частини, там документи оформлять та надішлють відповідній посадовій особі;
  • наступний етап – командир бригади має видати наказ про звільнення, оголошує його начальник військової частини;
  • далі військового відправляють у відставку;
  • упродовж 5 днів він має прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання.

Проблем з мобілізацією в Україні немає

  • В ОК "Південь" розповіли, що наразі в Україні немає проблем з мобілізацією. Водночас, якщо буде потрібно, можуть мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків.
  • Наразі Україна потребує більше важкої зброї. В ОК "Південь" закликали Захід активізуватися з постачаннями.

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