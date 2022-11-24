Что делать, если опоздали на поезд из-за проблем со светом

Из-за ракетных обстрелов России во всех городах Украины возникают проблемы со светом. Поэтому могут как задерживаться поезда, так и не успевать на свои рейсы пассажиры.

Однако если из-за проблем со светом пассажир опоздал на поезд, у него два выхода из ситуации. Об этом рассказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире телемарафона, сообщает 24 канал .

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Что делать, если опоздали на поезд

Так, пассажир может либо отправиться следующим рейсом, либо вернуть 100% стоимости билета. К примеру, если днем идут в одном направлении несколько поездов, и человек не успел на первый рейс, то ему могут найти место на следующем.

Алгоритм таков. Все направления будут совершаться, поэтому если ехать критически нужно, мы рекомендуем приезжать на вокзалы и запастись терпением, ведь даже с задержкой мы будем отправлять. Если через обесточенное метро (опоздали – 24 канал) или не успели на пересадку на свой поезд, то мы сейчас сделали такой шаг – мы позволяем с тем билетом, на который человек мог не успеть с форс-мажорных обстоятельств, сесть на следующий поезд того же направления,

– сообщил Александр Перцовский.

Более того, даже в случае отмены рейса, объединяются другие, поэтому можно доехать следующим поездом. "У каждого есть выбор, но повторюсь, если ехать надо, то все направления мы сохраняем. Даже там, где поезда отменяются, они объединяются и доехать можно следующим поездом", – объяснил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".

Однако по желанию можно вернуть полную стоимость билета. Для этого необходимо сделать в кассе отметку о задержке поезда.

Задержи поездов

В результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры накануне наблюдаются сложности с движением ряда поездов, однако железная дорога продолжает движение. Так, по состоянию на 9:00 24 ноября 95 поездов "Укрзализныци" продолжают движение, однако 81 из них задерживается больше часа. К сожалению, в некоторые из них – более 10 часов. Речь идет о:

№711 Краматорск – Киев (задержка +12 часов 51 минуту);

№749 Киев – Ужгород с группой вагонов Киев – Вена (+11:08);

№17 Харьков – Ужгород (+11:04);

№119 Запорожье – Львов (+10:58);

№3 Запорожье – Ужгород (+10:17).

Как сообщают в "Укрзализныце", технически самые сложные задержки с поездами "Интерсити+", в которых отопление зависит от электросети. Поэтому там пассажиров экипируют термоодеялами или пересаживают в поезда дальнего следования с автономными системами отопления. Например, сегодня, 24 ноября, так "подхватили" 2 маршрута на Краматорск (712) и на Днепр (732).

Подробно информируем всех международных партнеров – они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, будут помогать украинцам, прибывающим на их вокзалы,

– сообщили в "Укрзализныце".

Также в компании заботятся о тех, кто ожидает своих рейсов. Для комфорта пассажиров на вокзалах развернули хабы с горячими напитками и питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.