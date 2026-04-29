Что означает уведомление о розыске от ТЦК в Резерв+, если есть отсрочка

Военнообязанные активно пользуются приложением Резерв+ для учета своих данных. В то же время даже при наличии действующей отсрочки в приложении может появиться сообщение о розыске от ТЦК.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что делать, если отсрочка есть, но в Резерв+ пишет о розыске?

Если в приложении Резерв+ появилось сообщение "Вас разыскивает ТЦК", тогда во время проверки информации было зафиксировано нарушение воинского учета.

В таком случае, военные могут передать запрос в полицию, чтобы правоохранители доставили лицо для будущего составления протокола.

Важно, что отсрочка не отменяет ответственности за нарушение учета,

– отметили в Минобороны.

Также если военнообязанный не согласен с сообщением о розыске, он может обратиться в ТЦК и СП для уточнения и объяснения информации.

Вниманию! Народный депутат Федор Вениславский рассказал 24 каналу, что в 2025 году к уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступило около 5 тысяч обращений о нарушениях прав граждан военнослужащими ТЦК. Он добавил, что на каждую ситуацию, связанную с нарушением прав человека, проводят служебную проверку.

Последние новости о ходе мобилизации в Украине

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 2 августа 2026 года, что является 19 таким решением с начала войны.

К службе пригодны граждане в возрасте от 25 до 60 лет, с определенными исключениями для лиц 18-25 лет и женщин, которые могут присоединиться добровольно.

Также Многодетные родители могут получить отсрочку от мобилизации при наличии подтверждающих документов, если они воспитывают трех и более детей.