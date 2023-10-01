Мобилизация продолжается: что делать, если повестка пришла на предприятие

В Украине идет полномасштабная война, а значит и общая мобилизация. В настоящее время военнообязанные могут получить повестки на работе, по месту жительства и в общественных местах.

Адвокат Андрей Карпенко рассказал, как поступить, если повестка пришла на предприятие. По его словам, закон разрешает вручать повестки военнообязанным по месту их работы.

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Военнообязанные могут получать повестки на работе

Карпенко рассказал, что работодатель имеет четкие обязательства не только известить, но и проконтролировать явку работника в военкомат. Порядок его действий и взаимодействия с государственными органами в таком случае предусмотрен законодательством и постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года.

После получения от ТЦК повестки на предприятие с информацией, кто и на какое время вызывается, следует предпринять следующие шаги:

Работодатель должен издать приказ, непосредственно уведомляющий лиц о том, что они обязаны явиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК СП).

Затем следует привести этот приказ в известность работников, на которых он распространяется, и обеспечить их прибытие в военкомат. Также следует в трехдневный срок прислать копию приказа в ТЦК и СП.

Руководитель предприятия обязан проконтролировать прибытие военнообязанного в ТЦК. В случае неявки он должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время.

Если работник отказывается подписывать приказ, которым его сообщают о необходимости явки в военкомат, нужно составить акт об отказе от подписи приказа в присутствии трех лиц и направить его в ТЦК.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное нарушение, совершенное в течение года и в особый период, за которое уже было административное взыскание влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.