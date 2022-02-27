Что делать в случае химической атаки или аварии на предприятии: инструкция Минздрава
Источник:Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию относительно действий населения в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.
Прежде всего в случае химической атаки, или аварии на химпредприятии рекомендуют плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы. Это помешает свободному попаданию вредных веществ внутрь.
Ранее Первая медицинская помощь: инструкции, которые должен знать каждый из-за угрозы войны
В случае химической атаки или аварии на предприятии
После того как окна закрыты:
- заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;
- включите телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
- предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключите бытовые приборы и газ.
В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, или лучше 2–5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
Покиньте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь каких-либо предметов, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего. В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.
Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.