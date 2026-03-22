Это спасает жизни: в Укрзализныце объяснили, как действовать пассажирам в случае эвакуации из поезда
- Пассажирам во время эвакуации рекомендуется не создавать паники, проверять безопасность пути и оставлять габаритные вещи на местах.
- Укрзализныця проводит тренинги для поездных бригад и усиливает мониторинг угроз в сотрудничестве с Силами обороны.
На Одесской железной дороге произошла трагедия: во время эвакуации пассажиров проводницу сбил встречный поезд – женщина погибла. После инцидента в Укрзализныце напомнили пассажирам правила посадки и высадки в случае чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Как нужно действовать во время эвакуации?
В Укрзализныце отметили, что в нынешних условиях особенно важно неукоснительно соблюдать правила посадки и высадки, ведь это непосредственно влияет на безопасность пассажиров.
Там призвали:
не создавать давки и паники;
обязательно убедиться в безопасности пути при высадке или посадке в вагон: прежде всего – в отсутствии встречных поездов;
при эвакуации все габаритные вещи оставлять на местах;
помогать пассажирам, которые нуждаются в помощи;
следить за детьми и поддерживать их спокойным уверенным тоном;
в случае объявленной эвакуации быстро отходить на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.
В то же время отмечается, что железнодорожники в сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских беспилотников или других средств поражения вблизи маршрута поезда.
С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого,
– добавили в Укрзализныце.
Что произошло на Одесской железной дороге?
В ночь на воскресенье, 22 марта, российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров из-за угрозы атаки дронов произошла смертельная трагедия.
Во время вынужденной остановки поезда людей выводили в безопасное место: в этот момент проводницу смертельно травмировал встречный поезд, который также направлялся к эвакуационной остановке. В результате происшествия еще один пассажир получил травмы средней тяжести.
Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента, на месте трагедии работают профильные специалисты. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, также семье погибшей работницы железной дороги обещают поддержку.