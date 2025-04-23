Чего ожидать от переговоров между США и Ираном

В целом, отмечу, что успех переговоров может положительно отразиться на наших перспективах, хотя хватает и рисков. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Начнем с экономических аспектов – цены на нефть, от которых зависит наполняемость российского бюджета. Если снятие санкций с Ирана может позволить Тегерану вернуться на глобальный рынок нефти, то это значительно увеличит экспорт нефти, и, соответственно, упадет цена. В принципе, объем может вырасти до 3 – 4 миллионов баррелей, но произойдет это не одномоментно, к сожалению. Так что мы можем получить экономию от импорта, что особенно важно в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов.

Снижение цен на нефть ослабит экономику России. К тому же Украина может косвенно выиграть от диверсификации источников энергии на глобальном рынке. Однако это зависит от того, сможет ли она воспользоваться снижением цен для заключения выгодных контрактов.

Куда же без геополитики. Переговоры между Ираном и США затрагивают интересы России, Китая, Израиля и европейских стран, некоторые из них являются ключевыми игроками в войне в Украине. Успех или провал переговоров может изменить баланс сил в регионе и повлиять на международную поддержку Украины.

Сомневаюсь, что Россия сможет приложить усилия для усиления Ирана в достаточной степени. Максимум, на что она способна, это активно выступать против активизации механизма "snapback", который будет действовать до осени 2025 года. Впрочем, все равно часть своих ресурсов она передает Ирану в рамках союзнических обязательств. Если соглашение будет достигнуто, Россия может потерять часть влияния на Иран, что, в принципе, не так и плохо.

Успешная сделка может позволить Европе (сомнения относительно США) перераспределить дипломатические и финансовые ресурсы на поддержку Украины, поскольку иранский вопрос перестанет быть приоритетом.

Однако, что мы уже не раз наблюдали за эти два года, провал переговоров и эскалация на Ближнем Востоке могут отвлечь внимание Запада от Украины, уменьшив военную и экономическую помощь.

Есть шансы, что переговоры могут повлиять на готовность Ирана поддерживать Россию. Если соглашение приведет к снятию санкций и нормализации отношений Ирана с Западом, Тегеран может сократить поставки оружия России из-за давления США и Европы.

Что делать Украине

Обратная сторона – провал переговоров. Если США или Израиль выполнят свои угрозы, это может спровоцировать Иран к ускорению ядерной программы или активных поставок оружия России, в частности ракет, которые могут быть использованы против Украины.

То есть все, как всегда, сложно.

Положительный сценарий (соглашение, снятие санкций, снижение цен на нефть, сокращение поддержки Ирана для России) может облегчить экономическое и военное давление на Украину.

Негативный сценарий (провал переговоров, эскалация на Ближнем Востоке, активизация Ирана как союзника России) может развернуть ресурсы Запада и усилить угрозы для Украины.

Что здесь можно посоветовать, учитывая, что мы практически разорвали любые отношения с Тегераном? Было бы неплохо лоббировать через западных партнеров, которые так или иначе вовлечены в этот процесс, идею, что любое соглашение должно предусматривать условия о прекращении военного сотрудничества Ирана с Россией.