Выбросили оружие неподалеку: детали нападения на пограничников на Сумщине
Источник:"РБК-Украина"
Злоумышленники, которые ночью 18 июля напали на украинских пограничников на Сумщине, не имели при себе оружия. Они завладели табельным оружием охранников рубежа, однако впоследствии выбросили его неподалеку от места инцидента.
В Госпогранслужбе рассказали, что "нападавшие нанесли телесные повреждения 2 пограничникам, которые были в составе пограничного отряда".
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К сожалению, завладели табельным оружием, однако к счастью совместно с полицией оружие нашли и вернули. Предварительно, нападавшие не были вооружены,
– говорится в сообщении.
В то же время в Госпогранслужбе отметили, что действия нападавших "были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь".Обратите внимание! Издание Sumy Today распространили информацию, что к инциденту могут быть причастны сотрудники СБУ
Нападение на пограничников: главное
- На украинско-российском участке государственной границы неизвестные совершили нападение на украинский пограничный отряд.
- В Госпогранслужбе заявили, что это была попытка запугивания.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что 2 пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.
- Нападавших сейчас ищут. По данным пограничников, они бежали вглубь Украины.
- Границы вблизи участка нападения усиленно охраняют.