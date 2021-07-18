Выбросили оружие неподалеку: детали нападения на пограничников на Сумщине

Злоумышленники, которые ночью 18 июля напали на украинских пограничников на Сумщине, не имели при себе оружия. Они завладели табельным оружием охранников рубежа, однако впоследствии выбросили его неподалеку от места инцидента.

В Госпогранслужбе рассказали, что "нападавшие нанесли телесные повреждения 2 пограничникам, которые были в составе пограничного отряда".

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К сожалению, завладели табельным оружием, однако к счастью совместно с полицией оружие нашли и вернули. Предварительно, нападавшие не были вооружены,

– говорится в сообщении.

В то же время в Госпогранслужбе отметили, что действия нападавших "были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь".

Нападение на пограничников: главное

На украинско-российском участке государственной границы неизвестные совершили нападение на украинский пограничный отряд.

В Госпогранслужбе заявили, что это была попытка запугивания.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что 2 пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

Нападавших сейчас ищут. По данным пограничников, они бежали вглубь Украины.

Границы вблизи участка нападения усиленно охраняют.