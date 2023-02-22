Каков план Путина на 24 февраля: Пионтковский назвал возможный сценарий

Российские захватчики сконцентрировали на границе с Украиной почти всю свою авиацию – 80% военно-воздушного парка. Россия может планировать задействовать ее на годовщину полномасштабного вторжения.

Однако это не означает, что атака, которую могли запланировать в Кремле, произойдет. Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.

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Российский оппозиционер спрогнозировал возможный план оккупантов на годовщину полномасштабного вторжения. По его словам, это было бы несколько волн самолетов. Так, первая волна – фактически смертники – должны идти на системы противовоздушной обороны Украины, чтобы выявить их.

В то же время вторая волна пилотов должна с помощью полученных координат уничтожить нашу ПВО. Финальная цель врага – достичь такого же преимущества в воздухе, как было в Сирии. Впрочем, тогда преимущество россиян заключалось в том, что у повстанцев не было самолетов и страна-агрессор безжалостно уничтожала целые города.

Это и планировалось, но мой прогноз в том, что это не произойдет,

– подчеркнул российский публицист.

Он добавил, что американская и украинская разведки также отмечали, что России не удастся реализовать подобный сценарий и планы врага будут сорваны. Кроме того, их могут сорвать и внутри самой России, поскольку пилоты могут просто не захотеть исполнять для Владимира Путина роль камикадзе.

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Следовательно, реализация такого сценария маловероятна, а ничего другого в арсенале российского диктатора нет.

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