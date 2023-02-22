Однак це не означає, що атака, яку могли запланувати в Кремлі, відбудеться. Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.
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Що задумали в Кремлі на 24 лютого
Російський опозиціонер спрогнозував можливий план окупантів на роковини повномасштабного вторгнення. За його словами, це були б кілька хвиль літаків. Так, перша хвиля – фактично смертники – мають йти на системи протиповітряної оборони України, щоб виявити їх.
Натомість друга хвиля пілотів мала б за допомогою отриманих координат знищити нашу ППО. Фінальна мета ворога – досягти такої ж переваги у повітрі як було в Сирії. Утім, тоді перевага росіян полягала в тому, що у повстанців не було літаків і країна-агресорка безжально знищувала цілі міста.
Це й планувалося, але мій прогноз у тому, що це не відбудеться,
– підкреслив російський публіцист.
Він додав, що американська та українська розвідки також наголошували на тому, що Росії не вдасться реалізувати подібний сценарій і плани ворога будуть зірвані. Окрім того, їх можуть зірвати й всередині самої Росії, оскільки пілоти можуть просто не захотіти виконувати для Владіміра Путіна роль камікадзе.
Піонтковський припустив, який план Росія готує на 24 лютого: дивіться відео
Отже, реалізація такого сценарію є малоймовірною, а нічого іншого в арсеналі російського диктатора немає.
Росія стягнула авіацію на кордони з Україною: що відомо
- 14 лютого західна розвідка заявила, що Росія накопичує біля кордону з Україною літаки та гелікоптери. Загарбники можуть залучити їх у війну, щоб підтримати наземний наступ.
- У ГУР Міноборони заявили, що на заході країни-агресорки не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною ворог утримує приблизно 450 літаків тактичної авіації та близько 300 вертольотів, половина з них – ударні.
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що ситуація з російською авіацією біля наших кордонів справді серйозна. Однак у Генштабі про неї знають іготуються.