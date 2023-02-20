Россия будет атаковать, но не 23 – 24 февраля: прогноз военного аналитика к годовщине войны
В Украине все с опаской ожидают 24 февраля, годовщину полномасштабного вторжения России. Вероятно, оккупанты будут наносить ракетные удары и попытаются применить авиацию, но не не 23 – 24 февраля.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик Алексей Гетьман. По его мнению, россияне усилят атаки либо на юге, либо на Луганском направлении, либо у Бахмута Донецкой области.
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Враг может применить авиацию
Гетман убежден, что Украину, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля. Россия нанесет удары чуть позже, когда украинцы немного расслабятся. По его словам, оккупанты будут комбинировать ракетные обстрелы с воздушными шарами, которые истощают работу украинского ПВО.
"Конечно, они будут комбинировать эти атаки с воздушными шарами, которые перегружают нашу противовоздушную оборону. Будут шахиды, скорее всего. Это могут быть остатки их баллистических ракет "Искандер", "Калибры", все, что у них есть", – сказал он.
Также военный аналитик считает, что Россия попытается применить авиацию потому что в начале вторжения они также массово ее использовали.
Есть такое предчувствие, что россияне попытаются применить авиацию. Ибо после начала вторжения они массово ее применяли, потому что были большие потери. А сейчас они все ставят на карту. У них нет другого выхода,
– заметил Гетман.
В то же время ожидать масштабных действий на суше не стоит, потому что там они и так делают все возможное, считает Гетьман. Он предположил, что захватчики могут усилить атаки либо на юге, либо на Луганском направлении, либо у Бахмута Донецкой области.
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Что ждать от России 24 февраля
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк предупредил, что 24 февраля Россия может запустить три волны ракет. Подоляк убежден, что к годовщине с начала полномасштабной войны россияне попытаются накопить тот объем, который всегда используют для "массированного 3-волнового каскада", и показать, что у них еще есть "порох в пороховницах".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что 23 – 24 февраля россияне могут прибегнуть к нового массированного обстрела. В то же время секретарь СНБО отметил, что новая атака никак не повлияет на ход войны. Он добавил, что Украина пережила не одну массированную атаку, поэтому должна справиться с новым обстрелом.
- Специалисты американского Института изучения войны сомневаются, что Россия выделит значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией. Аналитики допустили, что российские истребители могут поддержать наземное наступление.