Россия будет атаковать, но не 23 – 24 февраля: прогноз военного аналитика к годовщине войны

В Украине все с опаской ожидают 24 февраля, годовщину полномасштабного вторжения России. Вероятно, оккупанты будут наносить ракетные удары и попытаются применить авиацию, но не не 23 – 24 февраля.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик Алексей Гетьман. По его мнению, россияне усилят атаки либо на юге, либо на Луганском направлении, либо у Бахмута Донецкой области.

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Враг может применить авиацию

Гетман убежден, что Украину, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля. Россия нанесет удары чуть позже, когда украинцы немного расслабятся. По его словам, оккупанты будут комбинировать ракетные обстрелы с воздушными шарами, которые истощают работу украинского ПВО.

"Конечно, они будут комбинировать эти атаки с воздушными шарами, которые перегружают нашу противовоздушную оборону. Будут шахиды, скорее всего. Это могут быть остатки их баллистических ракет "Искандер", "Калибры", все, что у них есть", – сказал он.

Также военный аналитик считает, что Россия попытается применить авиацию потому что в начале вторжения они также массово ее использовали.

Есть такое предчувствие, что россияне попытаются применить авиацию. Ибо после начала вторжения они массово ее применяли, потому что были большие потери. А сейчас они все ставят на карту. У них нет другого выхода,

– заметил Гетман.

В то же время ожидать масштабных действий на суше не стоит, потому что там они и так делают все возможное, считает Гетьман. Он предположил, что захватчики могут усилить атаки либо на юге, либо на Луганском направлении, либо у Бахмута Донецкой области.

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