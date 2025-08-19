Об этом рассказал адвокат Ярослав Хливный, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Какая ответственность предусмотрена за неявку по повестке?

Статья 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливает усиленный режим ответственности во время военного положения. Размер штрафа существенно вырос с 2024 года и сейчас составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Адвокат пояснил, что это касается таких нарушений как неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения ВВК. После того как военнообязанный уже прошел эти этапы, ему вручают боевую повестку.

Это уже окончательный этап мобилизации и означает, что человек движется дальше для прохождения службы,

– отметил Хливный.

Адвокат отметил, что последствия неявки по этой повестке значительно строже, чем в случае игнорирования повестки для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Грозит уже уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса, – до 5 лет лишения свободы.

В то же время Хливный отметил, что когда гражданин вовремя не явился по боевой повестке, нередко предлагают вместо лишения свободы пойти на службу в ВСУ.

Государство в определенной степени идет на смягчение, но это все равно уголовное производство. Из практики, большинство выбирают службу. Розыск в таком случае неизбежен, и ответственность также. Не припоминаю ни одного случая, когда человека, объявленного в розыск, не нашли, – сказал правозащитник.

Адвокат отметил, что лучше не "прятаться дома". Мол, это только ухудшит ситуацию.

Хливный добавил, если подойти к этому вопросу правильно и в рамках закона, то проблем быть не должно. Отметил, что и повестку продлевают, и переписывают на другую дату.

Какие есть виды повесток? В Украине есть 4 вида повесток, – для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, для призыва на срочную военную службу, мобилизационное распоряжение (боевая повестка).

Однако во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. Поэтому повестку на срочную службу пока не вручают.



Какие уважительные причины неявки по повестке?

В соответствии со статьей 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уважительными причинами неявки в ТЦК являются в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены или мужа, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Однако эти причины должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

В случае неприбытия, гражданин обязан сообщить о причинах в кратчайший срок, но не позднее, чем за 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия. Сделать это можно непосредственно обратившись в ТЦК или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.