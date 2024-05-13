В частности, российские войска имели частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. В Генштабе сообщили, что сейчас продвижение оккупантов на Харьковщине остановлено и осуществляются контратакующие действия.
На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14:00 российские войска совершили 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения.
В Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.
Российские войска продвигаются на Харьковщине: смотрите на карте
Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения, – говорится в сообщении.
С начала суток оккупанты на Харьковском направлении потеряли 97 человек бойцов, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.
Ситуация на других направлениях
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В частности, в Генштабе сообщили, что в Черниговской и Сумской областях противник сохраняет военное присутствие и проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Также происходят обстрелы населенных пунктов с территории России и наращивание плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.