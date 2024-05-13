На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14:00 російська війська здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення.
У Генштабі повідомили, що окупанти завдали 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.
Російські війська просуваються на Харківщині: дивіться на карті
Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження, – мовиться у повідомленні.
Від початку доби окупанти на Харківському напрямку втратили 97 осіб бійців, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць.
Ситуація на інших напрямках
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Зокрема, у Генштабі повідомили, що в Чернігівській та Сумській областях противник зберігає військову присутність та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Також відбуваються обстріли населених пунктів з території Росії і нарощування щільності мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.