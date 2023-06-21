В течение 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине:
33 иранскими ударными БпЛА типа Shahed,
7 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300,
1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов. Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.
Север
Восток
Юг
Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
3 пункта управления,
1 район сосредоточения личного состава и военной техники,
3 станции РЭБ,
18 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
1 средство противовоздушной обороны и 6 важных объектов противника.