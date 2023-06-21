Об актуальной ситуации на фронтах на утро 13 июня доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

В течение 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине:

  • 33 иранскими ударными БпЛА типа Shahed,
  • 7 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300,
  • 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов. Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Север

Восток

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 1 район сосредоточения личного состава и военной техники,
  • 3 станции РЭБ,
  • 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
  • 1 средство противовоздушной обороны и 6 важных объектов противника.

Только за прошедшие сутки враг потерял более 500 военных. А с начала полномасштабного вторжения захватчики не досчитались 222 000 своих бойцов.