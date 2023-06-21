Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дрона. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.
Північ
Схід
Південь
Досягнення наших ЗСУ за добу
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
3 пункти управління,
1 район зосередження особового складу та військової техніки,
3 станції РЕБ,
18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об'єктів противника.