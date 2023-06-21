Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 13 червня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронтах

Протягом 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні:

  • 33 іранськими ударними БпЛА типу Shahed,
  • 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300,
  • 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дрона. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Північ

Схід

Південь

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 3 пункти управління,
  • 1 район зосередження особового складу та військової техніки,
  • 3 станції РЕБ,
  • 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
  • 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об'єктів противника.

Лише упродовж минулої доби ворог втратив понад пів тисячі військових. А від початку повномасштабного вторгнення загарбники не дорахувалися 222000 своїх бійців.