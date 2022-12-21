Что изменит предоставление Украине систем Patriot: объяснение Воздушных сил ВСУ

Зенитный ракетный комплекс Patriot поможет "существенно усилить" противовоздушную оборону Украины. Также эта техника повлияет на ход войны.

Соответствующую информацию в интервью рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это очень нужная для Украины вещь.

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Как ЗРК Patriot повлияет на ход войны

Юрий Игнат объяснил, что Patriot давно мечтает о стратегии дальнейшего развития Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Более того, наши военные смогут довольно легко овладеть этими системами.

Также он заявил, что Patriot является дальнобойным оружием, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров.

Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага,

– заявил Игнат.

Спикер также заверил, что эта техника поможет создать эшелонированную систему ПВО, начиная от противовоздушной обороны Сухопутных войск, заканчивая Patriot или SAMP/T. По словам Юрия Игната:

эти комплексы довольно современны, очень многое в них автоматизировано, во многом отвергнут человеческий фактор;

поэтому переучиться нашим военным – это не большая проблема, хотя и для этого нужно определенное время.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что решение о том, где именно будет действовать ЗРК Patriot, будет принимать высшее военное руководство.

Более того, представитель командования Воздушных сил ВСУ заявил, что Украине нужны разные средства ПВО, поэтому мы готовы брать у Запада много всего, что нам могут предложить.

Что известно о предоставлении Украине ЗРК Patriot