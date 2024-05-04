Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус. По его словам, это новый подход – помощь Украине до самой ее победы.

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Это начало, которое должно иметь продолжение

Борис Пинкус сказал, что в законе есть предложение республиканцев, что в помощь Украине уже должны входить ракеты для HIMARS – ATACMS большого радиуса действия на 300 и более километров. Также члены Республиканской партии предлагают, чтобы президент Штатов Джо Байден отчитывался в Конгрессе об успехах в Украине.

В этом важность закона. С принятием закона все очень изменится? Нет, я так не считаю, потому что 61 миллиард – это капля в море. Это не то, что нужно сегодня Украине до полной победы. Однако это начало, которое должно иметь бесконечное продолжение в современных поставках новых видов вооружения. Это очень важно,

– подчеркнул он.

Кроме того, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка убежден, что идея спикера Палаты представителей США Майка Джонсона отделить вопрос укрепления границ с Мексикой от пакетов оказания помощи Украине и Израилю – очень хорошая.

Помощь Украине со стороны США: главное