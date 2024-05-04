Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус. По его словам, это новый подход – помощь Украине до самой ее победы.
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Это начало, которое должно иметь продолжение
Борис Пинкус сказал, что в законе есть предложение республиканцев, что в помощь Украине уже должны входить ракеты для HIMARS – ATACMS большого радиуса действия на 300 и более километров. Также члены Республиканской партии предлагают, чтобы президент Штатов Джо Байден отчитывался в Конгрессе об успехах в Украине.
В этом важность закона. С принятием закона все очень изменится? Нет, я так не считаю, потому что 61 миллиард – это капля в море. Это не то, что нужно сегодня Украине до полной победы. Однако это начало, которое должно иметь бесконечное продолжение в современных поставках новых видов вооружения. Это очень важно,
– подчеркнул он.
Кроме того, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка убежден, что идея спикера Палаты представителей США Майка Джонсона отделить вопрос укрепления границ с Мексикой от пакетов оказания помощи Украине и Израилю – очень хорошая.
Помощь Украине со стороны США: главное
- Президент США Джозеф Байден 24 апреля подписал законопроект о помощи Украине и другим партнерам. Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине, 26 миллиардов долларов для Израиля и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.
- В США подтвердили, что ракеты ATACMS уже в Украине. Об этом свидетельствует заявление Пентагона, которое приводит журналистка CNN Наташа Бертранд. Она отметила, что Джо Байден тайно одобрил передачу ракет в феврале для использования на территории Украины.
- Уже вскоре ракеты ATACMS были незаметно включены в пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов, объявленного 12 марта. Затем их доставили в Украину. Это заявил спикер Пентагона Гаррон Гарн.
- Джо Байден подтвердил, что Штаты готовят Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиард долларов. В частности, в него вошли долгожданные боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехника.