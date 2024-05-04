Таку думку 24 Каналу озвучив американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус. За його словами, це новий підхід – допомога Україні до самої її перемоги.

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Це початок, який повинен мати продовження

Борис Пінкус сказав, що у законі є пропозиція республіканців, що у допомогу Україні вже повинні входити ракети для HIMARS – ATACMS великого радіуса дії на 300 та більше кілометрів. Також члени Республіканської партії пропонують, щоб президент Штатів Джо Байден звітував у Конгресі про успіхи в Україні.

У цьому важливість закону. З прийняттям закону все дуже зміниться? Ні, я так не вважаю, бо 61 мільярд – це крапля в морі. Це не те, що потрібно сьогодні Україні до повної перемоги. Однак це початок, який повинен мати нескінченне продовження у сучасних поставках нових видів озброєння. Це дуже важливо,

– наголосив він.

Крім того, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка переконаний, що ідея спікера Палати представників США Майка Джонсона відокремити питання укріплення кордонів з Мексикою від пакетів надання допомоги Україні та Ізраїлю – дуже хороша.

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