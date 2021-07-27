Мощная карьера и конфликт с Тараном: что известно об экс-командующем ВСУ Руслане Хомчаке

Руслан Хомчак более 2 лет пробыл в должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Однако Владимир Зеленский уволил его, назначив Валерия Залужного. Мол, из-за конфликтов с Министерством обороны.

Президент в 2019 году назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба, а затем – Главнокомандующего ВСУ. Кроме того, Зеленский присвоил военному звание генерал-полковника.

Важно Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

Конфликт между Минобороны и ВСУ – причина увольнения

Спикер президента Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ.

Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты,

– подчеркнул Никифоров.

О конфликтах между этими ведомствами рассказывали еще раньше. Журналист Юрий Бутусов отмечал, что Руслан Хомчак и Андрей Таран якобы находятся в настолько плохих отношениях, что даже не здороваются, а между ними идет судебный процесс. Так, Хомчак якобы из-за суда отказался выполнять приказы министра обороны.

Алексей Арестович объяснял, что причиной конфликта стало плохое распределение сфер полномочий министра обороны и главнокомандующего ВСУ. Они якобы пересекаются во многих аспектах. Ситуацию усугубляло и то, что в конфликт втянули также личный состав и волонтеров.

Сам Зеленский комментировал, что у нас идет война и нам нужна стабильная ситуация в армии и Министерстве обороны". После кадровых изменений президент заявил, что ожидает от руководства Минобороны и ВСУ качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного.

Новая должность Хомчака

Хомчак стал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. До 27 июля эту должность занимал Михаил Коваль.



Хомчак и Зеленский / Фото офиса Президента

Как начиналась военная карьера Хомчака

Мужчина окончил Московское общевойсковое училище. Затем отбывал службу в Германии и Белорусском Краснознаменном округе.

Впоследствии Хомчак стал начальником штаба в 24 отдельной механизированной бригаде.

Затем – командиром 300 отдельного механизированного полка в Черновцах.

В апреле 2005 года возглавил 72 отдельную механизированную бригаду.

С 2009 года Хомчак стал начальником штаба 8 армейского корпуса.

После 2011 года карьера Хомчака пошла вверх

После прихода к власти Виктора Януковича карьера Хомчака пошла вверх. В 2011 году он получил воинское звание генерал-майора.

В мае 2012 года Хомчака повысили с должности начальника штаба 8 армейского корпуса до командира 6-го армейского корпуса. Этот корпус впоследствии переименовали в Оперативное командование "Юг". После этого военный стал временным исполняющим обязанности командира.

В августе 2013 года Хомчак получил воинское звание генерал-лейтенанта.

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Война на Донбассе

Хомчак командовал сектором "Б" сил антитеррористической операции. Тогда же в его сторону звучали обвинения в некомпетентности и измене от представителей общественности и добровольческих батальонов.

"Айдар"

Хомчак запретил "Айдару" проводить любые боевые действия. В конце мая 2014 года появилась информация, что генерал-лейтенант Хомчак якобы саботировал выдачу оружия батальона территориальной обороны "Айдар" и никак не реагировал на доклады о необходимости оказания медицинской помощи бойцу батальона.

Военный пояснил, что руководствовался только украинским законодательством, а все, кого отобрали в батальон, получили оружие.

Иловайск

Хомчак в 2014 возглавлял операцию вывода военных из Иловайска. Во время этих событий большая часть бойцов-добровольцев попала в окружение из-за отступления военных формирований от Новоазовска. Затем, 28 августа, россияне окружили украинские войска.

На помощь им прислали бригаду Нацгвардии, однако не дойдя до места назначения, те получили приказ командования возвращаться назад. На следующий день после окружения якобы договорились о "зеленом коридоре" для вывода бойцов и техники. Однако обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские военные.



Хомчак командовал ВСУ 2 года / Фото Минобороны

Личная жизнь

В октябре 2020 года Хомчак женился на главе Черниговской ОГА Анне Коваленко. Перед тем пара пол года скрывала отношения. Пышной церемонии и свадьбы молодожены не устраивали – просто расписались. Для 53-летнего Хомчака это был второй брак, а для 29-летней Коваленко – первый.

Впоследствии, 11 января 2021 года у супругов родилась дочь Маша.



Хомчак и Коваленко / Коллаж 24 канала