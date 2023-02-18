Черник заметил серьезное обострение в Кремле на фоне новых перестановок от Путина
Российский президент Владимир Путин наградил генералов и снова сделал кадровые перестановки. Есть только одна причина таких действий – нарастает подковерная борьба в Кремле.
Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что у России нарастает внутренняя борьба.
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"Она радикально обостряется. Вопрос лишь в том, кто терпит поражение. Отмечу, что основными конкурентами являются ФСБ, минобороны и отдельно Путин, Суровикин, Кадыров и Пригожин. Так вот все эти перестановки, награждения – это очередная балансировка между ними", – рассказал Черника.
Обратите внимание – Петр Черник о кадровых перестановках в российском командовании: смотрите видео
Будет влиять на войну
По словам военного эксперта, оккупанты ищут виновного в неспособности захватить Украину. Затрудняюсь сказать, чем это закончится в итоге.
Для нас они плохи, без исключения. Однако чем больше там будет хаоса, тем для нас лучше, потому что это будет влиять на организационные решения в ведении войны, – сказал Черник.
Кадровые изменения в российском руководстве: коротко
- Андрей Мордвичев стал командующим Центральным военным округом. Оккупант командовал во время убийств и разрушений в Мариуполе.
- До Мордвичева командующим был генерал-полковник Александр Лапин. В январе 2023 года он был назначен руководителем генштаба сухопутных войск России.
- В октябре 2022 года Лапина уволили с должности командующего группировкой российских войск "Центр". На его место пришел генерал-майор Александр Линьков.