Черник заметил серьезное обострение в Кремле на фоне новых перестановок от Путина

Российский президент Владимир Путин наградил генералов и снова сделал кадровые перестановки. Есть только одна причина таких действий – нарастает подковерная борьба в Кремле.

Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что у России нарастает внутренняя борьба.

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"Она радикально обостряется. Вопрос лишь в том, кто терпит поражение. Отмечу, что основными конкурентами являются ФСБ, минобороны и отдельно Путин, Суровикин, Кадыров и Пригожин. Так вот все эти перестановки, награждения – это очередная балансировка между ними", – рассказал Черника.

Обратите внимание – Петр Черник о кадровых перестановках в российском командовании: смотрите видео

Будет влиять на войну

По словам военного эксперта, оккупанты ищут виновного в неспособности захватить Украину. Затрудняюсь сказать, чем это закончится в итоге.

Для нас они плохи, без исключения. Однако чем больше там будет хаоса, тем для нас лучше, потому что это будет влиять на организационные решения в ведении войны, – сказал Черник.

Кадровые изменения в российском руководстве: коротко