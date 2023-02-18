Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що у Росії наростає внутрішня боротьба.

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"Вона радикально загострюється. Питання лише в тому, хто зазнає поразки. Зазначу, що основними конкурентами є ФСБ, міноборони й окремо Путін, Суровікін, Кадиров і Пригожин. То от всі ці перестановки, нагородження – це чергове балансування між ними", – розповів Черник.

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Впливатиме на війну

За словами військового експерта, окупанти шукають винного в нездатності захопити Україну. Важко сказати, чим це закінчиться у підсумку.

Для нас вони погані всі, без винятку. Проте чим більше там буде хаосу, то для нас краще, бо це впливатиме на організаційні рішення у веденні війни, – сказав Черник.

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