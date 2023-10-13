Уникальная технология, - Федоров о рации Himera, которую не могут заглушить средства РЭБ

В России сильно развиты средства РЭБ, однако украинские разработчики нашли способ противостоять врагу. В Украине была разработана радиостанция Himera, которая не боится враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Производство Himera началось в начале полномасштабного вторжения России. Однако более или менее серийное производство началось в апреле 2023 года. Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет 24 Канал.

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Производство Himera масштабируется

Федоров рассказал, что Himera – это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. Он отметил, что производство Himera масштабируется и помогает украинским военным.

Министр напомнил, что Himera стала лучшим стартапом IT-Arena 2023 в направлении defense tech. Благодаря этому проект получил грант в размере 10 тысяч долларов, что будет способствовать масштабированию и развитию продукта.

Он добавил, что благодаря поддержке медиа и вниманию в проекте Himera станет еще больше доноров и инвесторов.

Что известно о Himera: детали

Федоров информировал, что украинцы создали рацию, которую не глушат россияне. По его словам, россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней. Разработка удерживает заряд до 4 дней.

Также рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать как GPS-маяк – для поиска и эвакуации воинов. Управлять системой радиостанций можно просто через приложение в телефоне.

Himera – это портативные радиостанции тактического уровня для защищенной связи на уровне "взвод-отделение".

Украинский военный портал Defence Express информирует, что специалисты проекта Himera работают и над усовершенствованием своих радиостанций. Так, в июле стало известно, что Himera получила новый важный функционал – MESH, благодаря которому радиостанции могут создавать цифровую сеть типа MANET.