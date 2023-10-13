Виробництво Himera розпочалося на початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак більш-менш серійне виробництво розпочалося у квітні 2023 року. Про це в ефірі телемарафону розповів віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише 24 Канал.

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Виробництво Himera масштабується

Федоров розповів, що Himera – це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Він зазначив, що наразі виробництво Himera масштабується і допомагає українським військовим.

Міністр нагадав, що Himera стала найкращим стартапом IT-Arena 2023 року в напрямку defense tech. Завдяки цьому проєкт отримав грант у розмірі 10 тисяч доларів, який сприятиме масштабуванню і розвитку продукту.

Він додав, що завдяки підтримці медіа та увазі в проєкту Himera стане ще більше донорів та інвесторів.

Що відомо про Himera: деталі

Федоров інформував, що українці створили рацію, яку не глушать росіяни. За його словами, росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів.

Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк – для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

Himera – це портативні радіостанції тактичного рівня для захищеного зв'язку на рівні "взвод-відділення".

Український військовий портал Defence Express інформує, що фахівці проєкту Himera працюють і над удосконаленням своїх радіостанцій. Так, у липні стало відомо, що Himera отримали новий важливий функціонал – MESH, завдяки якому радіостанції можуть створювати цифрову мережу типу MANET.