Есть сразу 3 ключевых итога, – политолог о результатах саммита Украина – ЕС

В Киеве 3 января прошел саммит ЕС – Украина. Итоги события положительны для украинцев.

Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он считает, что ЕС демонстрирует поддержку в противодействии России.

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"Мне кажется, есть 3 ключевых итога. Первый несколько символичен, но это очень важный сигнал для России. Ей показали, что никто не планирует отказываться от поддержки Украины", – сказал политолог.

Он отметил, что на саммите, посвященном интеграции Украины в ЕС, поднимались вопросы и военно-технического характера. То есть увеличение военной помощи, восстановление территориальной целостности.

"В этом контексте сигнал для России был очень выразительным", – добавил Рейтерович.

Другие результаты саммита

По словам политолога, вторым важным итогом саммита является то, что нет альтернативы интеграции. Она будет продолжаться по определенной процедуре, но есть объективные причины, чтобы все ускорить.

Рейтерович рассказал, что Украина находится в уникальной ситуации, поскольку воюет с напавшей Россией и одновременно отстаивает демократические принципы и стандарты. Они важны для Европейского союза.

Третий момент – это конкретные дела, программы и проекты, которые сейчас пытаются реализовать. Речь идет об интеграции в экономический сектор ЕС. Мне кажется, что 2023 год может стать в этом плане годом прорыва. У нас уже много программ, – сказал политолог.

Он отметил, что на саммите поднимали вопрос о пересмотре квот, снятии ограничений. По мнению политолога, бизнес, вероятно, сможет получить доступ к имеющимся в ЕС программам.

"Экономическая интеграция и раньше происходила быстрее, чем политическая. Она важна, потому что поддерживает нашу экономику. Это выгодно также Европейскому Союзу. Процесс интеграции идет так, как он и был запланирован. Нет новых неоднозначных факторов, которые могли бы нашу интеграцию в ЕС ограничить", – добавил Рейтерович.