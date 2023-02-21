Об этом рассказали в издании The New York Times. Отметили, что информацию получили из сорока рассекреченных записок.
К теме Пока Ван в Москве: почему визит Байдена состоялся именно сейчас и как это повлияет на союзников
"Следите за Россией: она требует территории соседней Украины", – говорилось в одном из документов.
Предупреждение о войне
В NYT объяснили, что Буш-младший готовил документы, чтобы предупредить преемников о важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности. Сообщили, что отношения США с Россией ухудшились после вторжения в Грузию в 2008 году.
Необходимо предотвратить попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно Крыма, который на 59% является этнически российским и является домом для Черноморского флота России. Она будет эксплуатировать зависимость Европы от российских энергоносителей и использовать политические средства, чтобы убить клинья между США и Европой,
– предупреждал Буш-младший за 5 лет до оккупации Крыма.
Другие оговорки
Также Буш-младший отмечал, что Индия является другом США. Не следует воспринимать Пакистан и доверять Северной Корее или Ирану. Однако 43-й президент подчеркнул, что все равно лучше иметь диалог с этими странами.
"Остерегайтесь попасть в ловушку сухопутных войн на Ближнем Востоке и Центральной Азии", – отмечал Буш-младший.
США поддерживают Украину: последние новости
- Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев. Это первый американский лидер, побывавший в Украине за последние 15 лет. Владимир Зеленский заявил, что это самый важный визит американского президента за всю историю отношений Украины и США.
- Америка объявила о новом пакете помощи для Украины на 460 миллионов долларов. Туда войдут HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины Bradley Infantry Fire Support Team, приборы ночного видения.
- В Пенсильвании производят артиллерийские боеприпасы для ВСУ. В месяц удается создать 11 тысяч единиц.