Удобный, быстрый, мощный: военный эксперт подробно описал танк Leopard 1A5

Помимо Leopard 2 Украина получит модифицированные Leopard 1A5. Эта техника эффективна и будет гораздо более удобной для пользования, чем советские танки.

Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт Игаль Левин. Он отметил, что не стоит пренебрегать танками Leopard 1A5.

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"В такой страшной войне, в которой есть Украина, нужно все оружие. Бронетранспортеры M113 – это техника 1950 годов. Украина их использует и успешно применила для деоккупации Херсонской и Харьковской областей. Leopard 1 – это танк конца 1950 – начала 1960 годов. Это старый танк, ровесник T55 и T62. Модификацию F5 реализовали в 80 годах. Обновили все системы", – рассказал военный эксперт.

Как может работать Leopard 1

По словам Левина, хоть это банально, но танк является самоходным орудием. На Leopard 1А5 стоит пушка, которая может очень хорошо работать примерно на 4 километра.

Там очень хорошая оптика. Часто можно ударить по врагу еще до того, как он заметит. Танковых дуэлей практически не происходит. Это единичные случаи. Танки с танками не воюют. Да, у него не самая сильная броня, поэтому его не нужно использовать в колонне и гнать вперед на открытом пространстве, – отметил эксперт.

Он объяснил, что из засады замаскированная машина может выехать и, благодаря хорошему оборудованию и хорошей пушке, уничтожить в 4 километрах конкретную БМП врага, конкретный танк врага, группу живой силы. После этого танк сразу спрячется. Левин подчеркнул, что техника не будет ждать, когда россияне получат координаты и нанесут удар.

"В этом плане Leopard 1 может очень хорошо сыграть свою скрипку и хорошо себя показать. То есть броня слабая, но танк быстрый, легкий, точный. Также танк гораздо комфортнее советских машин", – добавил Левин.

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