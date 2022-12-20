"Системно и ежемесячно": Украину ожидают "подарки" в военной помощи от партнеров

Союзники уже запланировали военную помощь на 2023 год. Они запускают производственные мощности.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что необходимое для армии уже заказали не только в США, но и в Германии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии.

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"Американский военно-промышленный комплекс уже работает. Одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это запуск мощностей производственных стран, поддерживающих Украину в этой войне", – рассказал Резников.

Стабильность сопротивления

По информации министра, ряд иностранных предприятий уже получили заказы от Украины на 2023 год и работают над ними. Резников утвердительно ответил на вопрос журналистов, будут ли в следующем году "подарки" в военной помощи

"Скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого оружия и амуниции", – рассказал Резников.

Он подчеркнул, что помощь будет системной. Она планируется на весь год.

То есть системно и ежемесячно, для того чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект, – добавил министр.

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