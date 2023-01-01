В Херсонской области вражеский снаряд взорвался возле школы: россияне обстреляли и детскую больницу

Россияне ночью 1 января обстреляли Херсон и область. Они убили одного человека и ранили еще двоих.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, враг попал в объект критической инфраструктуры.

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Без света остались центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. Энергетики пытаются возобновить электроснабжение.

Сколько раз стреляли по Херсону

Всего за 31 декабря враг 40 раз обстрелял территорию Херсона из артиллерии, РСЗО и минометов. Областной центр находился под ударами 18 раз. Помимо объекта инфраструктуры снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"Среди раненых 2 – дети: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", – сообщил Янушевич.

Последствия обстрелов / Фото с телеграма Кирилла Тимошенко

Детей ранило обломками

По информации заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, инцидент с подростками произошел в поселке Приднепровское возле Херсона. Враг ударил из артиллерии. Один из снарядов взорвался вблизи местной школы.

На улице было двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые обломочные ранения. Пострадавших доставили в больницу, – сказали в ОП.

Также в ОП сообщили, что в результате обстрелов погиб один человек, а разрушения получило здание областной детской больницы.

Под массированным обстрелом была деревня Станислав – россияне ударили более 20 раз. Есть разрушение зданий, электросетей и газопровода.

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