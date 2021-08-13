Ехали на отдых семьей, но попали в ДТП: подробности трагедии на Луганщине

Жуткая авария, произошедшая на Луганщине 10 августа, оставила двоих детей без матери. Старший сын и отец получили многочисленные травмы. Детали ужасного ДТП – читайте далее.

Семья, попавшая в страшное ДТП, как раз ехала на отдых. Произошло это на трассе Сватово – Чугуев.

Важно На Луганщине в результате лобового столкновения легковушек погибла женщина, среди пострадавших – ребенок

Как произошла авария

Примерно в 9:00, 10 августа, на въезде в город Сватово на дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq. От удара Skoda вылетела в кювет, а у ВАЗа оторвало пассажирскую дверь, сам автомобиль превратился в груду металла. Именно в ВАЗе ехала семья:

28-летняя Алла Рева,

ее 9-летний старший сын Денис,

30-летний гражданский муж – Дмитрий Кулиш, он был за рулем.

К большому сожалению, молодая мать от полученных травм погибла на месте. В то же время ее муж и сын попали в больницу. Известно, что Денис получил серьезные травмы.

Дениска получил сильные травмы, ему уже провели операцию, и 11 августа отправили в областную больницу. А у Дмитрия раздроблены кости таза, ему зашивали голову. Ему еще предстоит долгое лечение и реабилитация,

– рассказала одна из знакомых семьи.

Что известно о погибшей

В тот день семья отправилась отдохнуть – вторник они все вместе собирались провести на рыбалке. Не было с ними только 3-летней дочери Софийки – девочка была в садике.

Алла была родом из Ульяновского района, училась в Киеве, где и познакомилась со своим первым мужем. Она переехала к нему в Сватово, откуда муж был родом. Родила двоих детей – Дениса и Соню. Но потом супруги развелись. Женщина осталась в Сватово, где познакомилась с Дмитрием, они жили в гражданском браке.

Аллочка работала помощницей воспитателя в детском саду. Очень приветливая, всегда улыбалась. Прекрасная хозяйка, в своих детях она души не чаяла. Это очень большая трагедия для всех родных,

– сказала знакомая семьи.

Молодая мама увлекалась плетением из бисера. Собственными руками делала серьги и кольца из бисера, даже занималась их продажей. Писала о себе также Алла, что любит спорт и танцы.

Добавим, что полиция открыла производство по статье 286 о нарушении правил дорожного движения. В пресс-службе полиции Луганской области сообщили, что идет следствие, проводятся экспертизы. И только после этого можно будет говорить о причинах аварии.