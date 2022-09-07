"Самая гадкая, до рвоты противная страна": что известные люди говорили о россии и россиянах

Россияне 24 февраля открыли перед всем миром свою истинную сущность. Однако эта нация была гнилой весь период своего существования, и такого мнения придерживались даже сами граждане этого государства, которые чем-то прославились.

Мы собрали подборку высказываний известных писателей, философов и других деятелей о россии и россиянах. Больше – читайте в материале 24 канала.

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Моральные ублюдки, барахтающиеся в дерьме: что сами россияне говорили о согражданах

Наиболее критично о россии и ее гражданах отзывались сами россияне. Например, российский физиолог Иван Павлов признавал, что его сограждане обладают "такой мозговой активностью, которая не способна воспринимать реальность". Для них существуют только слова, а не действия. Что сейчас полностью подтверждается тем, как россияне воспринимают информацию о "спецоперации", "хлопках" и прочем. Они не учитывают то, что происходит на самом деле, а только верят в слова власти.

В то же время писатель Александр Солженицын говорил, что в мире нет более мелкой и хамовитой личности, чем "кацап".

Родившийся в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот урод никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей: или холуи, или враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать,

– говорил сам россиянин.

Он отмечал, что за сохранение статуса россии "рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, своими родителями и детьми". Это, между прочим, подтверждают телефонные разговоры пленных оккупантов со своими матерями, которые даже не хотят общаться с сыновьями.

Особенно резко о россиянах отзывался философ Иван Ильин, после большевистского переворота эмигрировавший из россии. Он называл свою родину "самой гадкой, до рвоты противной страной во всей мировой истории".

Методом селекции в россии вывели ужасных моральных уродов, у которых понятия Добра и Зла вывернуты. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир,

– говорил Ильин.

Философ Петр Чаадаев говорил, что Бог сотворил русских только для того, чтобы показать другим народам, как жить нельзя. Все существование государства-агрессора состоит лишь в том, чтобы быть уроком для других.

Даже правитель российской империи Петр I признавал, что с европейскими народами можно достичь цели миролюбивым методом, но не с российскими. Они "животные", которых ему "приходится превращать в людей".

Россияне – народ, который бродит по Европе и ищет, что можно разрушить ради развлечения,

– Федор Достоевский.

Писатель Максим Горький подчеркивал, что русские отличаются садистской жестокостью. А Михаил Булгаков своих земляков считал "скотом, хамами и дикой ордой воров".

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Родившийся еще в XIX веке писатель Иван Бунин боялся думать о том, что будет с будущим поколением его земляков. Руководство россии он называл "пьяным и кровавым быдлом".

Россиянину кажется, что все соседи его оскорбляют, недостаточно склоняются перед его величием и что-то против него готовят. Каждого, даже из домашних, он обвиняет в стремлении навредить, отделиться от него и перейти к врагам, а своими врагами, он считает всех соседей,

– писал Владимир Соловьев в 1991 году.

Михаил Салтыков-Щедрин считал, что своим проводником россияне выбирают только самого лживого, подлого и жестокого. Все для того, чтобы вместе убивать, грабить и насиловать, а затем переложить вину за это на руководителя.

О том, что россияне – рабы, говорил писатель Иван Шмелев. Он отмечал, что это народ, ненавидящий волю и обожающий рабство. Кроме того, Шмелев называл своих земляков "грязными физически и морально".

Что о россиянах говорили иностранцы

Немецкий философ Фридрих Энгельс отмечал, что россия захватывает территории и совершает насилие под предлогом "просветительства, либерализма и освобождения народов". Именно под таким надуманным предлогом россияне и ворвались на Донбасс и в Крым в 2014 году.

В психологии россиян пытался разобраться французский писатель Астольф де Кюстен. Он отмечал, что этот народ – унизительно покорный у себя дома. Именно поэтому он мечтает о тиранической власти над другими народами. Ожидание славы и богатства отвлекает россиян "от пережитого бесчестия". Не имея личной воли, россияне жестокие и захватнические от природы.

Когда россия станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать "особой русской духовностью",

– Уинстон Черчилль.

Немецкий философ Карл Маркс писал, что россияне нагло претендуют на историю Киевской Руси. Именно для этого они украли название древнего государства. Маркс отмечает, что подлинная история россии – "это история Орды, которая пришита к Руси белыми нитками и полностью сфабрикована".

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