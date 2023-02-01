В Авакова проводят обыск из-за авиакатастрофы в Броварах, – СМИ

Правоохранители 1 февраля проводят обыски у Арсена Авакова. Это происходит в рамках расследования авиакатастрофы в Броварах.

Утверждают, что Аваков сам подтвердил обыск. Он рассказал, что работников ДБР интересовали контракты с французским Airbus Helicopter. Их заключили еще 6 лет назад.

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Именно Airbus Helicopter поставила МВД вертолеты H-225. На борту одного из них погибло руководство ведомства.