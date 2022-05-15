Что касается оружия, то Германия все еще в неудобной фазе принятия неловких решений, – МИД

Канцлер Германии решил поставлять Украине тяжелое вооружение для войны с Россией. Несмотря на такое решение, страна все еще находится в неудобной фазе оружия для Украины.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба – украинский министр иностранных дел. По его словам, заметно принятие неловких решений в немецком государстве.

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Германия способна на смелые шаги

Дело в том, что еще несколько недель назад Олаф Шольц пообещал поставить системы Gepard, хотя Украина их и не просила. В то же время Германия блокирует поставки танков Marder и Leopard, которые украинскому государству очень нужны в противостоянии с российской армией.

Когда дело доходит до оружия, (немцы – 24 канал) все еще находятся в неудобной фазе принятия неловких решений,

– считает Кулеба.

Глава украинского МИД объяснил, что сам еще хочет до конца узнать, каково отношение немецкого правительства к вопросу оружия. Мол, Украина действительно не просила Gepard, а федеральное правительство одобрило такое решение, возможно, из-за собственных интересов – прежде всего потому, что им самим не нужно.

"Я не могу пожаловаться, что Германия не умеет предпринять смелые и необходимые шаги, поскольку сама страна показала, что она на это способна. Немецкая позиция кардинально изменилась. Канцлер сразу же объявил об изменении курса в вопросе поставки оружия", — добавил Кулеба.

Он отметил, что подобное развитие событий возникло после того, как Германия столкнулась с откровенной ложью и политическим предательством от главы Кремля, который обещал не устраивать полномасштабное наступление на Украину.

Какое самое главное оружие Украина требует от Германии

Олаф Шольц заявил , что готов приехать в Киев, однако с одним условием. Приезд возможен только тогда, когда будут "конкретные вещи, которые необходимо обсудить на месте".

Как припомнил министр иностранных дел Украины, Германия сначала колебалась больше других, но сейчас он видит совсем другой курс страны, в том числе и в вопросах санкций, а не только оружия.

"Я вижу сильную, даже ведущую роль Германии в нефтяном эмбарго. Поэтому если Германия захочет, она сможет найти и воплотить решение", — отметил Кулеба.

Руководитель украинского МИД подчеркнул, что от Германии Украине прежде всего нужны ракетные системы и самолеты.

Речь идет именно о западных штурмовиках, ведь советские варианты нужно забыть, поскольку "последние запасы советского оружия скоро иссякнут в тех странах, которые готовы его нам (Украине – 24 канал) отдать".

Оружие для Украины в войне с Россией: последние заявления Кулебы

Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США. После разговора с Энтони Блинкеном глава МИД Украины заявил, что "будет еще больше оружия и помощи".

Министр иностранных дел Украины также недавно обращался к G7. Он сказал, что стране крайне необходимы ракетные системы залпового огня и авиация.

Кулеба говорил, что Украине нужно открыть свои порты в Черном море, чтобы возобновить экспорт. Именно это станет возможным, считает министр, благодаря обсуждаемому ленд-лизу, потому что тогда появится оружие, чтобы ударить по Черноморскому флоту и отбросить россиян из Херсонщины.

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