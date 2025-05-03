Forbes сейчас анализирует различные сценарии и возможные темпы наступления России. Они делают выводы, исходя из состояния на сегодня, хотя ситуация может меняться.

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что Forbes пытается показать всему миру – и самой России – что война не имеет перспектив, время завершать боевые действия и переходить к переговорному процессу. То есть это не только аналитика, но и способ донести независимую информацию всем сторонам, чтобы перейти на другой стратегический уровень мирного урегулирования.

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Ресурсы России – исчерпывающие

"Ресурсы России – даже при поддержке Ирана и Северной Кореи – исчерпаемы. Россия не имеет безграничных резервов и не способна воевать против всей Европы, НАТО и мира. Они не смогли этого сделать с 2022 года, даже когда бросали в бой подготовленные войска и передовые части", – сказал Николай Маломуж.

Он добавил, что в начале войны в вооруженных силах России было около 750 тысяч человек в составе. Украина уже вывела из строя около 950 тысяч – это и контрактники, и мобилизованные резервисты различных типов. В то же время России нужно удерживать внутренние границы – до 4,5 миллиона человек в Росгвардии, а еще десятки тысяч – в МВД, ФСБ и других силовых структурах. В России фактически существует гигантская внутренняя армия, которая должна удерживать население в повиновении.

А еще же нужно воевать – и именно боевая часть постоянно несет потери, погибает или получает ранения.Так, россиян еще много, и их пытаются показать в боевых операциях – в этих "мясных штурмах" и концентрированных ударах,

– сказал Николай Маломуж.

Он добавил, что на самом деле Россия выигрывает только инфляционную войну. Владимир Путин проводит совещания с оборонно-промышленным комплексом и рассказывает, что будут новые тысячи танков, БТРов, БМП, ракетных систем, но на самом деле технологий для их производства нет. Ни одно новейшее испытание не завершилось успешно.

Он добавил, что если же речь идет о военном успехе, то его россияне не имеют. Поэтому они жестоко обстреливают мирное население, потому что не имеют другого инструмента, чтобы заставить Украину пойти на переговоры по их сценарию.



"Они видят, что успеха на фронте нет. И Forbes это четко показывает: успеха и не будет", – сказал Маломуж.



Маломуж добавил, что если Украина получит новейшее оружие и высокотехнологичные возможности, если с партнерами Украина сможет изготовить сотни тысяч единиц – это обесценит любые наступательные усилия России. Все их продвижения превратятся в панические отступления.