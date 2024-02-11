Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что самый страшный период – это этап неопределенности в последние месяцы избирательной кампании избирательной кампании и первые недели после нее. Это даже ужаснее, чем сам Трамп. Хотя не все так однозначно.
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Что может сделать Трамп в случае победы
Политолог предположил, что президентство Дональда Трампа – это 50 на 50. Никто не знает, как он будет действовать. Политик может спонтанно принять решение и Украина получит такое оружие, на которое ранее даже не рассчитывала, так и наоборот.
Но проблема в том, что он идет делать тотальную зачистку политического поля институциональной базы Соединенных Штатов. Они готовят кадры сейчас не только на политические должности, но и на административные. Он идет замещать чиновников, то есть "deep state" американский,
– подчеркнул Саакян.
Пока Трамп "грейдером" будет сгребать американскую политическую систему "deep state" (глубинное государство), которая в прошлый раз откалибровала его и что он не может простить, на этот период США может быть вообще не до внешней политики.
Украина может стать заложником того, что Соединенные Штаты попадут в достаточно глубокий конституционный кризис, в котором они будут парализованы не только по вопросам восприятия бюджета, что сейчас наблюдаем, а берем локальный кризис и умножаем его на 10 – это то, что может ожидать в первые полгода возможного правления Дональда Трампа.
Как система "deep state" заставила Трампа продать летальное оружие Украине
Концепция "deep state" была использована при первой каденции Трампа, что заставило его в 2017 году принять решение о продаже летального оружия Украине. Впервые на законодательном уровне предлагалось предоставить нашему государству такие оборонительные средства:
- радиолокационные средства противовоздушной обороны наблюдения за надводной ситуацией;
- военно-морские противоминные средства;
- корабли прибрежного действия и береговой охраны;
- противотанковые ракеты "Джавелин".
Скандальные заявления Трампа об Украине
- Недавно бывший президент США заявил, что будет "поощрять" Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Трамп выразил опасения относительно помощи Украине, а также относительно существования НАТО, который США обязались защищать в случае необходимости.
- Трамп в очередной раз пообещал "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает". По его словам, преимуществом является то, что он "очень хорошо ладит" с Владимиром Путиным.
- На полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп в частном порядке сказал председателю Еврокомиссии, что США не придут на помощь ЕС в случае военного нападения на Европейский Союз.