Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що найстрашніший період – це етап невизначеності в останні місяці виборчої кампанії та перші тижні після неї. Це навіть жахливіше, ніж сам Трамп. Хоча не все так однозначно.

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Що може зробити Трамп у разі перемоги

Політолог припустив, що президентство Дональда Трампа – це 50 на 50. Ніхто не знає, як він буде діяти. Політик може спонтанно ухвалити рішення й Україна отримає таку зброю, на яку раніше навіть не розраховувала, так і навпаки.

Але проблема в тому, що він йде робити тотальну зачистку політичного поля інституційної бази Сполучених Штатів. Вони готують кадри наразі не тільки на політичні посади, але й на адміністративні. Він йде заміщувати чиновників, тобто "deep state" американський,

– наголосив Саакян.

Поки Трамп "грейдером" буде згрібати американську політичну систему "deep state" (глибинна держава), яка минулого разу відкалібрувала його й що він не може пробачити, на цей період США може бути взагалі не до зовнішньої політики.

Україна може стати заручником того, що Сполучені Штати потраплять в достатньо глибоку конституційну кризу, у якій вони будуть паралізованими не тільки з питань сприйняття бюджету, що зараз спостерігаємо, а беремо локальну кризу та множимо її на 10 – це те, що може очікувати в перші пів року можливого правління Дональда Трампа.

Як система "deep state" змусила Трампа продати летальну зброю Україні

Концепція "deep state" була використана за першої каденції Трампа, що змусило його у 2017 році ухвалити рішення про продаж летальної зброї Україні. Вперше на законодавчому рівні пропонувалося надати нашій державі такі оборонні засоби:

радіолокаційні засоби протиповітряної оборони спостереження за надводною ситуацією;

військово-морські протимінні засоби;

кораблі прибережної дії та берегової охорони;

протитанкові ракети "Джавелін".

Академічне значення терміну "глибинна держава" має на увазі всіх висококваліфікованих бюрократів, дипломатів, експертів і дослідників, які працюють в державних або навіть неурядових установах і об'єднують 2 фундаментальні риси: базові цінності та високий професіоналізм.

Скандальні заяви Трампа про Україну