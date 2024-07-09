Победой для Украины в войне может быть сближение с НАТО и ЕС, – NYT
Источник:The New York Times
Лидеры НАТО на саммите собираются одобрить формулировки, которые обещают Украине, что она станет частью альянса. Именно приближение к НАТО и Европе может стать для Украины победой.
По словам аналитиков, после 2022 года партнерство Украины с Соединенными Штатами, Великобританией и другими европейскими странами укрепилось, а Запад вложил миллиарды долларов в обучение и оснащение украинской армии.
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Украина приближается к ЕС и НАТО
В прошлом месяце Европейский Союз согласился начать с Украиной переговоры о вступлении, что является чрезвычайно важным шагом. Хотя НАТО еще не готово пригласить Украину присоединиться, на саммите в Вашингтоне политики собираются принять формулировки, которые "почти обещают Киеву, что он станет частью Альянса".
Удержать Украину от НАТО было целью президента России Владимира Путина с начала войны, но, по иронии судьбы, вторжение сделало это более возможным. Мирные переговоры в апреле 2022 года сорвались, когда Москва настояла на нейтралитете Украины и наложила вето на любую внешнюю военную помощь,
– говорится в материале.
С тех пор Украина стала еще более преданной интеграции в Европу.
Некоторые чиновники говорят, что даже формально не вернув свою землю, Украина все равно может выйти победителем в войне, приблизившись к НАТО и Европе,
– отмечают авторы.
Как передают аналитики NYT, американские официальные лица признают, что Россия может достичь значительного прогресса, если произойдут большие стратегические изменения, например, расширение программы военного призыва и обучения. В то же время их прогнозы также были бы подорваны, если бы политика США в отношении Украины и России изменилась.Важно! 9 – 11 июля в Вашингтоне начался юбилейный саммит НАТО. На встрече к 75-летию создания Альянса будут не только лидеры 32 стран-членов, но и представители 35 стран-партнеров. Среди них – и Украина. Официально, в Офисе Президента не подтверждали визит в Вашингтон, однако чиновники в Белом доме уверяют, что на саммит приедет Владимир Зеленский.