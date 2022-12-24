Россия готова к распаду, не хватает только толчка: что приведет к ее краху

Российские пропагандисты заявляют, что армия их страны борется с людоедами. На самом деле никто из них не знает, какова цель этой "спецоперации".

Об этом для 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Кремль изначально не может озвучить свою цель.

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"Путин не мог никому объяснить, зачем это все сделал. Понятно, что "если бы они не начали, то Украина точно напала бы", а толком объяснить, зачем Украине нападать, никто не может. Кроме этого, заявляют – борются не с Украиной, а из НАТО. Из-за того, что никто не знает реальной цели войны, каждый выдумывает что-то свое", – рассказал Яковенко.

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По словам российского журналиста, пропагандистка Маргарита Симоньян говорит о "войне с людоедами". Другие пропагандисты говорят о "вавилонской блуднице", а Владимира Соловьева, как отметил Яковенко, не устраивают ни "людоеды", ни "блудницы", он хочет уничтожить Вашингтон.

"В условиях, когда нет сформулированной причины войны, то есть противоречие. В заключении этот хаос с телевизора переходит на Россию. Последнее незначительное событие, которое, казалось, не имеет отношения к нашей теме - переименование глав государств", - сказал российский журналист.

Он напомнил, что Татарстан в 1992 году принял решение о выходе из состава России. Многие другие регионы поддержали это, но Кремль объяснил силой, что этого делать не нужно, и они сломались. Как сказал Яковенко, Татарстан был последней страной, где в конституции существовал пост президента. Однако сейчас они переименовали должность главы государства в "раис". Это значит президент.

Фактически Россия готова к распаду. Не хватает толчка, который может сделать только украинская армия. Речь идет об уничтожении русской армии. Также очень важна деоккупация Крыма, потому что с этого и все началось, – подчеркнул Яковенко.

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